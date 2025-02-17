В Офісі президента закликали ЄС якнайшвидше висунути свого представника для мирних переговорів з США і РФ
Україна хоче, щоб Європа якнайшвидше висунула представника для потенційних мирних переговорів із США та Росією
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Це має бути швидко ухвалене рішення. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати", - сказав він.
Водночас він відмовився називати імена тих, хто можливо міг би стати європейським представником на переговорах. За його словами, ця людина має бути на рівні керівника, щоб мати такий самий статус, як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков прилетіли до столиці Саудівської Аравії для перемовин з представниками США.
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