Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров
Ексклюзив

Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров

Віталій Бесараб
19 лютого, 2025 середа
19:15
Війна з Росією Кримські татари

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російська окупаційна влада у Криму продовжує цілеспрямоване переслідування кримських татар

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні заявити у Криму, що ви є українцем рівнозначно, що назвати себе фашистом, це якщо говорити у розумінні росіян. Репресії привели до того, що в тимчасово окупованому Криму дуже багато людей покарали й  позбавили волі. Сьогодні 223 людини позбавлені волі у Криму. Багато, хто з них отримав дуже великі терміни. Зокрема, від 13 до 17 років позбавлення волі", - розповів Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, що головною метою переслідування кримських татар в Криму є змусити їх покинути півострів. Росіяни роблять це цілеспрямовано й продовжують кидати за ґрати представників кримськотатарського народу за вигаданими справами.

"Дві третини з тих людей, яких росіяни кинули за ґрати, є представниками кримськотатарського народу. Це підтверджує той факт, що кримські татари є об'єктом цілеспрямованого переслідування. Для російської окупаційної влади дуже важливо, щоб кримські татари покинули Крим. І вони все роблять цього", - додав він.

  • 11 лютого у правозахисному обʼєднанні "Кримська солідарність" із посиланням на заяву адвоката Едема Семедляєва повідомили, що після 9-ти років увʼязнення в російській колонії на волю вийшли три кримські політвʼязні у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
кримські татари
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-3.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
20:17
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Безпідставно називати Зеленського диктатором, - премʼєр Норвегії Стьоре про заяву Трампа
20:02
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс публічно пригрозив Зеленському
20:01
OPINION
Рішуча відповідь Зеленського на заяви Трампа
20:01
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську: є загиблий, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків
19:47
Гітанас Науседа
"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України
19:45
Радослав Сікорський
Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський
19:31
Німеччина Україна
У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці
19:31
iPhone 16e
Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18
19:25
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 19 лютого
19:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок
19:21
Катаріна Матернова
Вибори в Україні можна провести, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану, – посол ЄС Матернова
19:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Вигадані цифри": політолог Гарань заявив, що Трамп не знає реальних рейтингів Зеленського
19:05
Ольга Стефанішина
"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
19:04
Андріївка, Донецька область
Війська РФ мають суттєві просування у районі Андріївки на Донеччині, - DeepState
18:46
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: постраждала 20-річна дівчина
18:39
Андрій Сибіга
"Ніхто не може змусити Україну здатися", – Сибіга
18:23
Ексклюзив
Газмережі
Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чи вистачить українцям газу до кінця опалювального сезону
18:20
Дональд Трамп
Трамп назвав Зеленського "скромно успішним коміком" і "диктатором без виборів"
18:03
OPINION
Чи образив Трамп Зеленського
17:55
Bring Kids Back UA
Україна повернула 15 дітей: серед них троє підлітків, які отримали повістки в російську армію
17:45
Рубіо, Лавров
"Засуджуємо переговори без України": громадські організації оприлюднили заяву щодо перемовин РФ і США
17:31
світло
Енергетики 20 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
17:20
Ексклюзив
"Кривавий лютий": спогади майданівця Миколи Кузнєцова, якого побив "Беркут"
17:18
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Через позицію Трампа виникає питання, де брати ракети до систем ППО, - Defence Express
17:11
Оновлено
Кіт Келлог і Андрій Єрмак
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва та зустрівся з Єрмаком
16:57
путін
Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою, – Путін
16:57
Курська область
Заява Путіна, що росармія перетнула кордон з Україною у Курській області - брехня, - ЦПД
16:54
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Зрада": легенда хокею Гашек заявив, що ніхто не має права вести перемовини з РФ від України
16:41
OPINION
У світі хаосу український солдат робить для безпеки США та Європи більше, ніж усі армії НАТО
16:30
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Ситуація вимагає скерувати весь бюджет держави на підтримку Сил оборони, - нардепка Южаніна
16:28
Франція
"Ми не дуже добре розуміємо логіку": у МЗС Франції прокоментували останні заяви Трампа
16:26
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 77 боїв, з них 18 – на Покровському напрямку
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво
16:12
шахрай, шахрайство
Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber
16:03
OPINION
Чи можна зачіпати американські активи на території Росії?
15:55
На Одещині викрили голову суду й спільників, які за $3,5 тис. допомагали військовозобовʼязаним виїжджати за кордон
15:49
аптека ліки
Українські фармвиробники зобов'язалися знизити ціни на ліки з 1 березня
15:48
Оновлено
санкції проти рф
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії
15:42
Борис Джонсон
"Рейтинги у Зеленського не 4%. Вони приблизно такі ж, як у Трампа": Борис Джонсон
15:35
Володимир Путін
Путін – нелегітимний: у ЦПД нагадали, чому вибори в Росії фікція
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV