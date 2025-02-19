Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Сьогодні заявити у Криму, що ви є українцем рівнозначно, що назвати себе фашистом, це якщо говорити у розумінні росіян. Репресії привели до того, що в тимчасово окупованому Криму дуже багато людей покарали й позбавили волі. Сьогодні 223 людини позбавлені волі у Криму. Багато, хто з них отримав дуже великі терміни. Зокрема, від 13 до 17 років позбавлення волі", - розповів Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, що головною метою переслідування кримських татар в Криму є змусити їх покинути півострів. Росіяни роблять це цілеспрямовано й продовжують кидати за ґрати представників кримськотатарського народу за вигаданими справами.

"Дві третини з тих людей, яких росіяни кинули за ґрати, є представниками кримськотатарського народу. Це підтверджує той факт, що кримські татари є об'єктом цілеспрямованого переслідування. Для російської окупаційної влади дуже важливо, щоб кримські татари покинули Крим. І вони все роблять цього", - додав він.