Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російська окупаційна влада у Криму продовжує цілеспрямоване переслідування кримських татар
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні заявити у Криму, що ви є українцем рівнозначно, що назвати себе фашистом, це якщо говорити у розумінні росіян. Репресії привели до того, що в тимчасово окупованому Криму дуже багато людей покарали й позбавили волі. Сьогодні 223 людини позбавлені волі у Криму. Багато, хто з них отримав дуже великі терміни. Зокрема, від 13 до 17 років позбавлення волі", - розповів Чубаров.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, що головною метою переслідування кримських татар в Криму є змусити їх покинути півострів. Росіяни роблять це цілеспрямовано й продовжують кидати за ґрати представників кримськотатарського народу за вигаданими справами.
"Дві третини з тих людей, яких росіяни кинули за ґрати, є представниками кримськотатарського народу. Це підтверджує той факт, що кримські татари є об'єктом цілеспрямованого переслідування. Для російської окупаційної влади дуже важливо, щоб кримські татари покинули Крим. І вони все роблять цього", - додав він.
- 11 лютого у правозахисному обʼєднанні "Кримська солідарність" із посиланням на заяву адвоката Едема Семедляєва повідомили, що після 9-ти років увʼязнення в російській колонії на волю вийшли три кримські політвʼязні у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров
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