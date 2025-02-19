Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18

Про це повідомили в пресслужбі Apple.

iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей, тоді як у попередній моделі SE був 4,7-дюймовий LCD. Смартфон працює на чипі А18, який підтримує Apple Intelligence.

Водночас екран iPhone 16e має виріз для Face ID та перший фірмовий 5G-модем Apple під назвою C1.

Нова модель смартфона від американської компанії має одну 48-мегапіксельну камеру, що здатна на 2-кратний зум "оптичної" якості. Однак пристрій не має кнопки Camera Control, якою оснащена решта лінійки iPhone 16 2024 року.

iPhone 16e буде доступний у білому й чорному кольорах з матовим покриттям із 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ памʼяті. Замовлення будуть відкриті з 21 лютого, у США ціна смартфона стартує від $599.