Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18
Американська компанія Apple 19 лютого представила новий смартфон, наступник iPhone SE третього покоління - iPhone 16e, що має OLED-дисплей і 5G-модем
Про це повідомили в пресслужбі Apple.
iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей, тоді як у попередній моделі SE був 4,7-дюймовий LCD. Смартфон працює на чипі А18, який підтримує Apple Intelligence.
Водночас екран iPhone 16e має виріз для Face ID та перший фірмовий 5G-модем Apple під назвою C1.
Нова модель смартфона від американської компанії має одну 48-мегапіксельну камеру, що здатна на 2-кратний зум "оптичної" якості. Однак пристрій не має кнопки Camera Control, якою оснащена решта лінійки iPhone 16 2024 року.
iPhone 16e буде доступний у білому й чорному кольорах з матовим покриттям із 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ памʼяті. Замовлення будуть відкриті з 21 лютого, у США ціна смартфона стартує від $599.
- 8 лютого повідомлялось, що служба безпеки Великої Британії зобов'язала американську компанію Apple створити бекдор, який дозволить отримати повний доступ до зашифрованих даних користувачів, завантажені в iCloud
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