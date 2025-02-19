Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Важливо, щоб робота з Америкою була конструктивною, - Зеленський

Важливо, щоб робота з Америкою була конструктивною, - Зеленський

Катерина Ганжа
19 лютого, 2025 середа
21:51
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості конструктивної роботи зі Сполученими Штатами Америки

Зміст

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні відбулося багато зустрічей та нарад, зокрема з командуванням армії, представниками розвідки та міністрами для підготовки до перемовин із представником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом. 

"Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з головкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", - наголосив президент України.

Він також наголосив на тому, що "разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою". 

"І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", - сказав глава держави.

  • У середу, 19 лютого, спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва. Він провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
Кіт Келлог
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-4.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
23:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Виборів, скоріше всього, вже точно не буде в цьому році": дипломат Чалий
22:50
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: в Одесі чули вибухи, у Києві спрацювала ППО
22:50
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 106 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог 26 разів атакував українських захисників
22:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українські КАБи, та як наші дрони забезпечують нафтове ембарго російським НПЗ. Колонка Сергія Згурця
22:32
Майк Волц
"Дивний спротив": радник Волц пов'язав риторику Зеленського з угодою про копалини
22:19
Емманюель Макрон
"Ми будемо виконувати всі наші обов'язки": Макрон за підсумками другої зустрічі щодо України та безпеки ЄС
21:53
Ексклюзив
ЗСУ
"Лінію фронту вирівняють по населеним пунктам Багатир і Костянтинопіль": військовий експерт Селезньов про Курахівський напрямок
21:46
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Боруссія" вибила "Спортінг" з Ліги чемпіонів: результати та розклад 1/16 фіналу
21:19
Оновлено
Дональд Трамп
У Європі реагують на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського
21:17
Ексклюзив
Зеленський Трамп
Катастрофічна ситуація: дипломат Омелян про напруження між Трампом і Зеленським
20:39
Володимир Зеленський
"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити": Зеленський і Рютте провели телефонну розмову
20:02
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс розкритикував Зеленського за риторику щодо Трампа
20:01
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську: є загиблий, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків
20:01
OPINION
Рішуча відповідь Зеленського на заяви Трампа
19:47
Гітанас Науседа
"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України
19:45
Радослав Сікорський
Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський
19:31
Німеччина Україна
У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці
19:31
iPhone 16e
Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18
19:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок
19:21
Катаріна Матернова
Вибори в Україні можна провести, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану, – посол ЄС Матернова
19:15
Ексклюзив
Кримські татари
Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров
19:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Вигадані цифри": політолог Гарань заявив, що Трамп не знає реальних рейтингів Зеленського
19:05
Ольга Стефанішина
"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
19:04
Андріївка, Донецька область
Війська РФ мають суттєві просування у районі Андріївки на Донеччині, - DeepState
18:46
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: постраждала 20-річна дівчина
18:39
Андрій Сибіга
"Ніхто не може змусити Україну здатися", – Сибіга
18:23
Ексклюзив
Газмережі
Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чи вистачить українцям газу до кінця опалювального сезону
18:20
Дональд Трамп
Трамп назвав Зеленського "скромно успішним коміком" і "диктатором без виборів"
18:03
OPINION
Чи образив Трамп Зеленського
17:55
Bring Kids Back UA
Україна повернула 15 дітей: серед них троє підлітків, які отримали повістки в російську армію
17:45
Рубіо, Лавров
"Засуджуємо переговори без України": громадські організації оприлюднили заяву щодо перемовин РФ і США
17:31
світло
Енергетики 20 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
17:20
Ексклюзив
"Кривавий лютий": спогади майданівця Миколи Кузнєцова, якого побив "Беркут"
17:18
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Через позицію Трампа виникає питання, де брати ракети до систем ППО, - Defence Express
17:11
Оновлено
Кіт Келлог і Андрій Єрмак
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва та зустрівся з Єрмаком
16:57
путін
Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою, – Путін
16:57
Курська область
Заява Путіна, що росармія перетнула кордон з Україною у Курській області - брехня, - ЦПД
16:54
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Зрада": легенда хокею Гашек заявив, що ніхто не має права вести перемовини з РФ від України
16:41
OPINION
У світі хаосу український солдат робить для безпеки США та Європи більше, ніж усі армії НАТО
16:30
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Ситуація вимагає скерувати весь бюджет держави на підтримку Сил оборони, - нардепка Южаніна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV