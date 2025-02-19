Важливо, щоб робота з Америкою була конструктивною, - Зеленський

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні відбулося багато зустрічей та нарад, зокрема з командуванням армії, представниками розвідки та міністрами для підготовки до перемовин із представником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом.

"Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з головкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", - наголосив президент України.

Він також наголосив на тому, що "разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою".

"І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", - сказав глава держави.