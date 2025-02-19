"Вигадані цифри": політолог Гарань заявив, що Трамп не знає реальних рейтингів Зеленського

Про це він сказав у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

За його словами, у Трампа немає фактів, на які б він міг спертися, говорячи про рейтинги Зеленського. Ті, хто кладе на стіл американському президентові такі цифри, перебувають під впливом російської пропаганди, переконаний політолог.

Гарань зазначив, що від початку повномасштабної війни була домовленість між соціологами не друкувати електоральних рейтингів, аби не збурювати українське суспільство.

"На жаль, наприкінці минулого року ця домовленість була порушена. Але все-таки найбільш впливові, скажімо так, і респектабельні соціологічні центри домовилися, що ми можемо друкувати. Що є у відкритому доступі, то це рейтинги популярності політиків", - пояснив Гарань.

За його словами, на запитання про те, чи довіряють українці президентові, переважає відповідь "так".

"І, звісно, це абсолютно перебиває всі ці вигадані цифри, які наводить Трамп", - підкреслив політолог.

Коментуючи заклик США провести вибори в Україні, Гарань зазначив, що, до прикладу, під час Другої світової війни ні Велика Британія, ні будь-яка інша країна Європи не проводила вибори. Політолог підкреслив, що тезу про можливість виборів під час війни закидає РФ, називаючи українську владу нелегітимною.

"І, на жаль, ми бачимо, що зокрема у Сполучених Штатах вистачає людей, які цього абсолютно не розуміють і які просто, вибачте, заковтнули російську наживку", - резюмував експерт.