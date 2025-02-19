У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці
Станом на листопад 2024 року в Німеччині були працевлаштовані 296 тис. українців, що свідчить про їхню успішну інтеграцію на ринку праці
Такі дані опублікувало Федеральне агентство праці.
Більшість українців, які працюють у Німеччині (245,2 тис.), сплачують соціальні внески. Понад половина з них працевлаштовані як кваліфіковані робітники.
Українці працюють здебільшого у сфері виробництва, торгівлі, охорони здоров'я та соціальних послуг, будівництва, готельного бізнесу, а також у секторі економічних послуг, що включає, наприклад, тимчасову зайнятість, садівництво та управління будинками.
Офіційно безробітними вважаються 211 тис. українців. Відвідують інтеграційні курси 98 тис., мовні курси, пов'язані з роботою – 29 тис., беруть участь у програмах ринку праці – 21 тис.
"Загалом спостерігається значний прогрес в інтеграції громадян України на ринок праці. Рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більш ніж удвічі", – зазначають у Федеральному агентстві праці.
- Улітку минулого року генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям.
- У вересні стало відомо, що в Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу. Так, у вересні 8,5 тисячі українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими.
- Пізніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував запровадити новий правовий статус для біженців з України, аби якомога більше з них працевлаштувалися.
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