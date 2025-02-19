У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці

Такі дані опублікувало Федеральне агентство праці.

Більшість українців, які працюють у Німеччині (245,2 тис.), сплачують соціальні внески. Понад половина з них працевлаштовані як кваліфіковані робітники.

Українці працюють здебільшого у сфері виробництва, торгівлі, охорони здоров'я та соціальних послуг, будівництва, готельного бізнесу, а також у секторі економічних послуг, що включає, наприклад, тимчасову зайнятість, садівництво та управління будинками.

Офіційно безробітними вважаються 211 тис. українців. Відвідують інтеграційні курси 98 тис., мовні курси, пов'язані з роботою – 29 тис., беруть участь у програмах ринку праці – 21 тис.

"Загалом спостерігається значний прогрес в інтеграції громадян України на ринок праці. Рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більш ніж удвічі", – зазначають у Федеральному агентстві праці.