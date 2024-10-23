У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував запровадити новий правовий статус для біженців з України, аби якомога більше з них працевлаштувалися
Про це пише DW.
Міністр заявив, що держава має зменшити витрати на соцвиплати по безробіттю ("гроші для громадян" – Bürgergeld) і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.
"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - сказав очільник мінфіну ФРН.
Лінднер пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці наразі отримують нарівні з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".
Згідно з пропозицією міністра, українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум і водночас участь у суспільному житті навіть без роботи". Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.
- 28 липня генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям.
- У вересні стало відомо, що в Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу. Так, у вересні 8,5 тисячі українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими.
- Актуальне
- Важливе