У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати

Про це пише DW.

Міністр заявив, що держава має зменшити витрати на соцвиплати по безробіттю ("гроші для громадян" – Bürgergeld) і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - сказав очільник мінфіну ФРН.

Лінднер пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці наразі отримують нарівні з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".

Згідно з пропозицією міністра, українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум і водночас участь у суспільному житті навіть без роботи". Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.