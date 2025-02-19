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"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити": Зеленський і Рютте провели телефонну розмову

Дар'я Куркіна
19 лютого, 2025 середа
20:39
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте 19 лютого обговорили майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки

Зміст

Про це вони повідомили в Х і telegram.

Рютте зазначив, що обговорив з українським лідером свої розмови з американським спецпредставником Кітом Келлогом стосовно майбутніх перемовин та з європейськими лідерами на екстреному саміті в Парижі "про те, як вони можуть сприяти тривалому миру, і про те, як ми можемо зберегти Україну сильною протягом усього часу".

"Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною. Обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", - прокоментував Зеленський.

Президент підкреслив, що Київ у гарантіях безпеки "потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США".

  • 17 лютого до Парижа на екстрений саміт прибули генеральний секретар НАТО Марк Рютте й інші лідери європейських країн і ЄС: президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес та Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. До учасників саміту долучилися голова уряду Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні.
  • Про підсумки саміту розповів президент Франції Емманюель Макрон: "Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону".
  • 18 лютого стало відомо, що Париж планує провести другий саміт європейських лідерів та обговорити ситуацію в Україні та безпеку Євросоюзу. На цю зустріч запрошені країни, які не брали участь раніше.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
президентські вибори
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
США
Світ про Україну
Марк Рютте
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