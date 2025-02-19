"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити": Зеленський і Рютте провели телефонну розмову

Про це вони повідомили в Х і telegram.

Рютте зазначив, що обговорив з українським лідером свої розмови з американським спецпредставником Кітом Келлогом стосовно майбутніх перемовин та з європейськими лідерами на екстреному саміті в Парижі "про те, як вони можуть сприяти тривалому миру, і про те, як ми можемо зберегти Україну сильною протягом усього часу".

"Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною. Обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", - прокоментував Зеленський.

Президент підкреслив, що Київ у гарантіях безпеки "потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США".