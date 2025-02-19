"Ніхто не може змусити Україну здатися", – Сибіга

Про це він написав у соцмережі X.

"Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна", - наголосив дипломат.

"Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування", - додав він.