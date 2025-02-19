"Ніхто не може змусити Україну здатися", – Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи, тому не має наміру здаватися
Про це він написав у соцмережі X.
"Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна", - наголосив дипломат.
"Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування", - додав він.
- 18 лютого державний секретар США Марко Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки.
- Водночас в ISW вважають, що переговори Росії зі США не продемонстрували ознак того, що Кремль готовий іти на поступки задля припинення війни в Україні.
- Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що йти на поступки росіянам - це значить підтримати 1% українського населення.
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