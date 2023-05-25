Про це очільник МВС Ігор Клименко розповів РБК-Україна.

За словами посадовця, наразі немає жодних каральних заходів для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", - сказав він.

Посадовець вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради.

"Я думаю, це буде закон", - заявив Клименко.

Наразі вивчається міжнародний досвід.

"Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - додав міністр.