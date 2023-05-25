В МВС анонсували покарання для чоловіків, які нелегально виїхали з України під час війни
В уряді та Верховній Раді готуватимуть проєкт закону, відповідно до якого ухилянти отримають покарання за нелегальний перетин кордону
Про це очільник МВС Ігор Клименко розповів РБК-Україна.
За словами посадовця, наразі немає жодних каральних заходів для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.
"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", - сказав він.
Посадовець вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради.
"Я думаю, це буде закон", - заявив Клименко.
Наразі вивчається міжнародний досвід.
"Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - додав міністр.
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