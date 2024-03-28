Організували "вибори" Путіна на ТОТ Донеччини: СБУ оголосила підозру Пушиліну та двом його поплічникам

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, голова "ДНР" Денис Пушилін, один із керівників "виборчого штабу" Володимира Путіна Артем Жога та очільник "виборчкому ДНР" Володимир Висоцький організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті.

"Також вони звітували до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали" голоси на користь очільника Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, Пушилін разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком приїхали на руїни Авдіївки, де записали відеозвернення до місцевих жителів із закликом узяти участь у "виборах" Путіна.

"Крім того, Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" і особисто контролював підсумки "голосування".

Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи в супроводі озброєних загарбників. Під час таких рейдів його учасники вимагали поставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях", - розповіли у спецслужбі.

Там нагадали, що за матеріалами СБУ Пушилін уже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога – 12 років ув’язнення. Нині слідство робить усе можливе, аби притягнути до відповідальності фігурантів справи, які перебувають на ТОТ України.