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Головна Кримінал Передавав РФ координати ППО Харкова: СБУ затримала жителя області

Передавав РФ координати ППО Харкова: СБУ затримала жителя області

17 травня, 2024 п'ятниця
10:19
Кримінал
Зміст

Служба безпеки повідомила про підозру жителю Харківщини, який пішов на співпрацю з Росією та передавав ворогу координати засобів ППО над містом

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району. Наприкінці 2023 року він пішов на співпрацю з СБУ та отримав завдання окрім передачі даних про обʼєкти ППО, мобілізуватись до лав ЗСУ. 

"Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу РФ", - йдеться у повідомленні.

Для цього підозрюваний об’їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ та координати засобів ППО.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала 18-річного харків'янина, який пішов на співпрацю з Росією та допомагав окупантам підготувати новий наступ на регіон.
Теги:
Харків
СБУ
Війна з Росією
Харківщина
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