Перекриття каналів переправлення військовозобовʼязаних за кордон: в Україні проводять 150 обшуків одночасно
Правоохоронці 13 серпня оголосили про проведення 150 одночасних обшуків на території України з метою перекриття каналів переправлення громадян призовного віку за кордон
Про це повідомила Нацполіція.
"Ідеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів", – зазначено в матеріалі.
За інформацією правоохоронців, ціна таких послуг становила $25 тис.
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції уточнив "Українській правді", що слідчі дії проводили на Київщині, Кіровоградщині, в Чернігові, Черкасах, Житомирі, на Закарпатті, у Вінниці, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, а також охоплять інші області.
фото: Нацполіція
- На початку липня поблизу прикордонного міста Перечин, що на Закарпатті, військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Словаччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе