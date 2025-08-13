Перекриття каналів переправлення військовозобовʼязаних за кордон: в Україні проводять 150 обшуків одночасно

Про це повідомила Нацполіція.

"Ідеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів", – зазначено в матеріалі.

За інформацією правоохоронців, ціна таких послуг становила $25 тис.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції уточнив "Українській правді", що слідчі дії проводили на Київщині, Кіровоградщині, в Чернігові, Черкасах, Житомирі, на Закарпатті, у Вінниці, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, а також охоплять інші області.

фото: Нацполіція