Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, керівники окупаційного "Головного управління МВС в Запорізькій області" та "Управління з питань міграції ГУ МВС в Запорізькій області" взяли участь у нелегальній депортації жителя тимчасово окупованої території Запорізької області.

За їх рішенням патріотично налаштованого жителя Полог безпідставно затримали та незаконно ув’язнили. Після цього його примусово перевезли до прикордонного пункту Латвії та наказали пішки йти в бік кордону.

Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

"Конвоювання відбувалось шляхом нелегального переміщення громадянина від одного до іншого так званого "перевалочного пункту", спеціально утворених на окупованій території України та в Росії для аналогічних цілей", - встановило слідство.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури стосовно двох громадян РФ до суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

26 червня стало відомо, що російському військовослужбовцю, який під час окупації Київщини катував місцевого, повідомили про підозру.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.