Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів

Марія Науменко
6 жовтня, 2025 понедiлок
17:54
Кримінал

У Запоріжжі Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали подружжя та двох їхніх знайомих, які видавали себе за військових і збирали гуманітарну допомогу для ЗСУ, а потім продавали її

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, шахрайська схема діяла упродовж 2024–2025 років. За цей час зловмисники незаконно заробили понад 8 млн гривень. Серед проданих товарів були FPV-дрони, тактичні аптечки та інше спорядження, призначене для фронту.

Розслідування встановило, що організатором оборудки виявився 29-річний військовий-контрактник, який самовільно залишив частину. До незаконної діяльності він залучив дружину та двох безробітних друзів. Використовуючи підроблені посвідчення, учасники групи зверталися до благодійних організацій із фальшивими запитами про допомогу для військової частини, де нібито служили.

Після отримання пожертв шахраї знімали постановочні відео про отримання гумдопомоги та направляли фальшиві акти прийому-передачі.

Під час обшуків за місцями проживання та в гаражних приміщеннях зловмисників виявили частину гуманітарної допомоги, а також підроблену документацію, службову печатку та комп’ютерну техніку, що використовували для виготовлення фальшивок.

Наразі всім чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 2, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою);
  • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу здійснювати комбіновані атаки рашистів на Донеччину.
