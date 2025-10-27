"Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі слідством, 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей. Під час одного з них, чоловік залишився на одинці з дитиною, роздягнув її та вчинив сексуальне насильство.

"Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Підозрюваному загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі.

"До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів", - додали у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.