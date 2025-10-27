Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал "Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу

Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
14:36
Кримінал насилля

У понеділок, 27 жовтня, у Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

Зміст

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі слідством, 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей. Під час одного з них, чоловік залишився на одинці з дитиною, роздягнув її та вчинив сексуальне насильство.

"Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Підозрюваному загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі. 

"До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів", - додали у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури 24 жовтня скерували до суду обвинувальний акт проти 22-річного жителя Борисполя, колишнього вчителя місцевого ліцею, якого підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та створенні порнографічних матеріалів.
15:53
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини
15:05
(НРК) TerMIT
Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
14:04
OPINION
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
13:59
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
13:58
Ексклюзив
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
13:37
"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
13:37
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга
13:26
Ексклюзив
опалення
Основний гравець - Нафтогаз: експерт Омельченко про початок опалювального сезону
13:10
"Нараховував зарплату звільненим військовим": на Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини
13:08
Ексклюзив
Марсі Шор
Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор
13:05
Угорщина
США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти
12:44
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Через негоду та обстріли у трьох областях України знеструмлення: ситуація в енергосистемі 27 жовтня
12:41
Ексклюзив
Наталія Сумська
Це хвилююча мить, це урочистість: Наталія Сумська про підготовку до читання радіодиктанту національної єдності
12:39
вибухи вночі
ССО знищили склад палива та нафтобазу РФ на Луганщині
12:30
кайданки
У Польщі затримали двох українців, підозрюваних у шпигунстві
12:26
Партнерський матеріал
Фільм "Точка зцілення"
Попри ніч обстрілів: у Києві відбувся показ документального фільму “Точка зцілення”
12:01
OPINION
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
11:50
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін у відповідь на санкції хвалиться "літаючим Чорнобилем", а Європа прощається з російським газом. Акценти світових ЗМІ 27 жовтня
11:37
Ексклюзив
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Для ефективної протидії КАБам нам не вистачає далекобійних ракет класу "повітря-повітря", - авіаексперт Хазан
11:05
Джо Байден
Джо Байден закликав американців зберігати оптимізм, попри "темні дні" для Америки
11:05
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:15
Ексклюзив
Покровськ
Це гігантське число в нинішніх реаліях: військовий оглядач Пехньо про 200 окупантів у Покровську
10:02
OPINION
Україна стає частиною американських виборів 2026
10:00
Трамп і Путін
"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"
09:48
Оновлено
лампочка
У Києві і низці областей екстрені відключення світла
09:27
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч ППО знешкодила 66 зі 100 ворожих БПЛА
09:19
Лавров
Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України
09:14
Ексклюзив
Є низка галузей, де може виникнути "чорний лебідь": аналітикиня Павицька про стан російської економіки
08:41
на фото: Хав'єр Мілей
Ультраправа партія Мілея перемогла на позачергових виборах в Аргентині
08:35
OPINION
Водна катастрофа у Львові. Зате тарифи — найнижчі
08:23
Інфографіка
Шахтар
"Шахтар" повернув лідерство в УПЛ: який вигляд має таблиця після 10-го туру
08:17
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
07:52
USS Abraham Lincoln
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
06:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
06:32
TikTok
Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном
05:42
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
00:30
крилата ракета "Фламінго"
Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
