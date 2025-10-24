Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя Борисполя — колишнього вчителя одного з місцевих ліцеїв. Його підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та зніманні порнографії
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік, скориставшись довірою дітей і своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.
Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів про пережите матері, після чого підозрюваного затримали.
Під час розслідування також встановили, що підозрюваний робив фото та відео порнографічного характеру за участю малолітніх.
Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).
Наразі чоловік перебуває під вартою. Якщо суд доведе його вину, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Офіс генпрокурора оголосив колишньому директору київського Молодого театру Андрію Білоусу підозру в систематичному сексуальному насильстві над студентками. Режисер заперечує усі обвинувачення.
