Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Кримінал Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками

Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
12:02
Кримінал

Офіс генпрокурора оголосив колишньому директору київського Молодого театру Андрію Білоусу підозру в систематичному сексуальному насильстві над студентками

Зміст

Про це йдеться в telegram ОГП.

"Заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх", – йдеться в матеріалі.

Дані досудового розслідування

Досудове розслідування встановило, що Білоус з 2017 року систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Зазначено, що для цього він використовував авторитет в театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Зазначимо, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів", – наголошують в Офісі генпрокурора.

За ​​висновками судово-психологічних експертизи, внаслідок дій Білоуса потерпілі отримали тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

"Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру", – зазначає Офіс генпрокурора.

Десятки опитаних свідків підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також – випадки фізичних домагань у театрі.

Під час обшуків у Білоуса вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, яких перевіряють у межах кримінального провадження. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нині триває досудове розслідування. А сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко.

Що відомо про скандал та звинувачення у домаганнях Андрія Білоуса

У січні колишні студентки заявили про те, що викладач університету імені Карпенка-Карого і режисер Андрій Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Після анонімних звинувачень зʼявилися і відкриті. Жертвами імовірних домагань та психологічного насильства ставали, зокрема, студентки перших курсів – дівчата віком від 16 до 18 років.

Усе почалося з анонімного відео, яке, як пізніше з'ясувалося, записала киянка Софія Сапожнік, що нині мешкає в Лос-Анджелесі. У короткому ролику дівчина розповіла, що театральний режисер і викладач Андрій Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями" і надіслати йому інтимні фотографії. Він і сам скидав їй фото інших студенток.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особу й розповіла нові подробиці.

27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого. Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунутизвинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.

Проте в березні Андрій Білоус повернувся на посаду директора – художнього керівника Молодого театру. Колектив театру сподівається на розірвання контракту з ним 18 березня. У Департаменті культури КМДА заявили, що для того, щоб відсторонити директора Молодого театру від виконання обов'язків, за законом потрібна ухвала слідчого судді.

Його відсторонили від виконання обовʼязків до 13 березня. А 18 березня активісти в Києві вийшли на мітинг проти повернення на посаду директора Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях. 19 березня звинувачений у домаганнях режисер Андрій Білоус зазначив, що повернувся на посаду директора — художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

14 травня Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Після цього був підписаний відповідний наказ Департаменту культури КМДА.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Київ
+7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.32
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:35
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: CNN пише, що Білий дім скасував попередню зустріч між Рубіо та Лавровим
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
08:03
OPINION
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
06:30
Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV