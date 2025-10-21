Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками

Про це йдеться в telegram ОГП.

"Заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх", – йдеться в матеріалі.

Дані досудового розслідування

Досудове розслідування встановило, що Білоус з 2017 року систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Зазначено, що для цього він використовував авторитет в театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Зазначимо, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів", – наголошують в Офісі генпрокурора.

За ​​висновками судово-психологічних експертизи, внаслідок дій Білоуса потерпілі отримали тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

"Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру", – зазначає Офіс генпрокурора.

Десятки опитаних свідків підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також – випадки фізичних домагань у театрі.

Під час обшуків у Білоуса вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, яких перевіряють у межах кримінального провадження. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нині триває досудове розслідування. А сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко.

Що відомо про скандал та звинувачення у домаганнях Андрія Білоуса

У січні колишні студентки заявили про те, що викладач університету імені Карпенка-Карого і режисер Андрій Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Після анонімних звинувачень зʼявилися і відкриті. Жертвами імовірних домагань та психологічного насильства ставали, зокрема, студентки перших курсів – дівчата віком від 16 до 18 років.

Усе почалося з анонімного відео, яке, як пізніше з'ясувалося, записала киянка Софія Сапожнік, що нині мешкає в Лос-Анджелесі. У короткому ролику дівчина розповіла, що театральний режисер і викладач Андрій Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями" і надіслати йому інтимні фотографії. Він і сам скидав їй фото інших студенток.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції. Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особу й розповіла нові подробиці. 27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого. Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунутизвинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.

Проте в березні Андрій Білоус повернувся на посаду директора – художнього керівника Молодого театру. Колектив театру сподівається на розірвання контракту з ним 18 березня. У Департаменті культури КМДА заявили, що для того, щоб відсторонити директора Молодого театру від виконання обов'язків, за законом потрібна ухвала слідчого судді.

Його відсторонили від виконання обовʼязків до 13 березня. А 18 березня активісти в Києві вийшли на мітинг проти повернення на посаду директора Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях. 19 березня звинувачений у домаганнях режисер Андрій Білоус зазначив, що повернувся на посаду директора — художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

14 травня Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Після цього був підписаний відповідний наказ Департаменту культури КМДА.