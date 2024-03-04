Пішли на службу до "народної міліції" окупантів: 25 фейковим правоохоронцям Херсонщини оголошено підозри

Про це повідомляють пресслужба СБУ, Нацполіція та в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, фігуранти приєдналися до псевдоустанови ще на початку окупації Херсона.

Тоді їх призначили на різні "посади" у складі Дніпровського, Корабельного та Центрального "відділів" карального органу Росії.

Як зазначили у Нацполіції, Дніпровський відділ очолив колишній міліціонер з Донеччини. До свого нового призначення він був начальником управління житлово-комунального господарства адміністрації Керчі у Криму. Нині забезпечує дотримання диктаторського режиму серед місцевого населення на ввіреній території.

Лави "народних міліціонерів" поповнили і колишні співробітники територіальних підрозділів Мінюсту та Служби судової охорони. Наразі вони працюють у слідчому управлінні Дніпровського та Корабельного міськвідділах міліції.

Більшість фігурантів, які працюють слідчими, оперуповноваженими, дільничними та у черговій частині, не мають профільної освіти.

Підбір "кадрів" до незаконного формування здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після проходження "співбесід" колаборантам видали "посвідчення", вогнепальну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка.

"Перебуваючи у лавах окупаційної "філії МВС РФ", фігуранти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів. Для цього зловмисники фабрикують "справи" проти українських патріотів. А потім викрадають їх з власних помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських катівень", - зазначають у СБУ.

Під час таких "нальотів" колаборанти грабують оселі потерпілих під виглядом "обшуків".

Таким чином вони допомагають окупантам поширювати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). До "списку" входять:

1. Набережний Сергій Анатолійович, 04.12.1976 р.н.

2. Вансович Христина Олександрівна, 21.06.1999 р.н.

3. Сахневич Юрій Леонідович, 09.12.1989 р.н.

4. Соболь Вікторія Вікторівна, 27.02.1996 р.н.

5. Москвітін Володимир Андрійович, 14.12.1988 р.н.

6. Андрушкевич Костянтин Вадимович, 07.08.1981 р.н.

7. Ісмаілов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 р.н.

8. Гучок Роман Сергійович, 04.07.1982 р.н.

9. Михайлова Вікторія Вікторівна, 09.04.1996 р.н.

10. Паршин Сергій Олександрович, 24.07.1989 р.н.

11. Кряквін Владислав Олексійович, 24.05.1981 р.н.

12. Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.1986 р.н.

13. Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 р.н.

14. Павлик Павло Миколайович, 28.10.1992 р.н.

15. Коломієць Олександр Олександрович, 22.01.1993 р.н.

16. Бошин Віктор Миколайович, 16.06.1999 р.н.

17. Амелькін Олексій Миколайович, 21.05.1982 р.н.

18. Гришко Дмитро Вікторович, 17.01.2004 р.н.

19. Петрова Тетяна Денисівна, 29.01.2001 р.н.

20. Єрмоченко Тетяна Олександрівна, 15.05.1988 р.н.

21. Носуля Віталій Анатолійович, 24.04.1993 р.н.

22. Виноградов Олександр Анатолійович, 20.11.1984 р.н.

23. Клименко Андрій Федорович, 18.05.1977 р.н.

24. Сушко Олег Володимирович, 03.02.1982 р.н.

25. Молчанов Андрій Владиславович, 01.09.1988 р.н.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.