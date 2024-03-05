Планував теракт у Запоріжжі за вказівкою РФ: місцевому жителю оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка ще у жовтні 2023 року. На початку лютого 2024 року він отримав завдання вчинити теракт, який би мав призвести до численних жертв та руйнувань у людному місці Запоріжжя. Метою теракту було порушення громадської безпеки та залякування людей.

"Також підозрюваний систематично інформував ворога щодо місць дислокації та переміщення сил оборони і їхньої військової техніки на запорізькому напрямку. Передавав координати запорізьких підприємств та залізничної інфраструктури. Ці розвіддані потрібні були представникам держави-агресора для підготовки повітряних ударів по об’єктах інфраструктури, зокрема з використанням дронів", - йдеться у повідомленні.

За передачу інформації чоловік отримував від РФ від 500 до 2000 грн. За терористичний акт йому мали заплатити 5 тисяч доларів.

Під час обшуків у запоріжця вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами незаконних дій, а також предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Наразі він перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.