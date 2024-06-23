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Побиття ветерана у Києві: 17-річному нападнику повідомили про підозру у хуліганстві

23 червня, 2024 неділя
10:26
Кримінал Підозрюваний у побитті ветерана у Києві 21 червня

Правоохоронці повідомили про підозру підлітку, який вчинив напад на колишнього військового 32 ОМБр Олександра у Києві увечері 21 червня

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
 
Як встановило досудове слідство, близько опівночі 21 червня підозрюваний підліток вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. 

На столичній вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.
  
Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю.

Хлопцю загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

  • Нагадаємо, пізно ввечері п'ятниці, 21 червня, троє неповнолітніх хлопців напали на ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра і побили його, пред'являючи за зовнішній вигляд.
Теги:
Суспільство
військові
новини Києва
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