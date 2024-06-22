Пред'являли за зачіску: у Києві підлітки побили ветерана війни

Поліція Києва повідомила про початок розслідування інциденту.

Там зазначили, що близько 23:40 поліціянти отримали повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції.



За даними поліції, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. За це загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

Поліціянти надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

У пресслужбі поліції уточнили ЗМІ, що потерпілим чоловіком є ветеран і ексвійськовослужбовець 32-ї окремої механізованої бригади Олександр.

Його сестра розповіла в Instagram, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини, наймолодший з яких почав предʼявляти за зачіску.

"Через декілька миттєвостей Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", - розповіла сестра потерпілого.

За словами жінки, поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.