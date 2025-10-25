На Полтавщині виявили закопаний плід дитини

Про це інформує поліція Полтавщини.

На місці події перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун розповів, що жінка заперечує факт народження дитини вдома. "Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили на території домоволодіння місцевої мешканки закопаний в землі плід дитини. Зі слів жінки, плоду, ймовірно, близько п’яти місяців. Наразі призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовуються", - сказав він.

Слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури проводить досудове розслідування.