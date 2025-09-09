В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна

Про це інформує поліція Одещини.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя.

"За вказаною жінкою адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі деталі трагедії.