В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна
Біля будівлі одного з гуртожитків у Одесі у понеділок, 8 вересня, виявили мертве немовля: попередньо, правоохоронці встановили, що його, ймовірно, викинули з вікна
Про це інформує поліція Одещини.
Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя.
"За вказаною жінкою адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі деталі трагедії.
- 28 липня Хмельницький міськрайонний суд визнав винною 37-річну мешканку області, яку обвинувачували у залишенні новонародженої дитини в небезпеці - вона викинула немовля у смітник.
