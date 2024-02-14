Посадовицю Харківської ОВА викрили на розкраданні 15,2 млн грн

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними слідства, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів. Продукти купувалися за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, після чого на його рахунки "Укрзалізницею" було перераховано понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у НАБУ кримінального провадження щодо їх діяльності й, щоб уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА замаскувала невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання. Врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду, зазначають в НАБУ.

Про підозру за привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України) повідомлено керівниці апарату Харківської ОВА, директорці ТОВ та її заступнику й директору регіонального управління ТОВ.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.