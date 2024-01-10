Намагалися вкрасти понад 1,3 млрд грн з держбюджету: СБУ викрила схему, організовану київським підприємцем

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що організатором схеми, яка намагалася вивести суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість, виявився київський підприємець, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги й отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували людей з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлись і не були залучені у виробничому процесі.

Однак органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більш ніж половину штатної чисельності персоналу підприємств. Таким чином, ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено мобільні телефони й комп’ютери з доказами протиправної діяльності, а також ⁠документи й чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Нині триває слідство у межах кримінального провадження за статтями про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.