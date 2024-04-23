Посадовця Нацполіції з Дніпропетровщини підозрюють у незаконному збагаченні на понад 14 млн грн

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

Відповідно до слідства, фігурант обіймав посаду заступника начальника одного із управлінь поліції ГУНП на Дніпропетровщині з 2021 по 2022 роки. Під час своєї роботи він набув активів на понад 14 млн грн.

У ДБР підкреслюють, що загальні доходи правоохоронця та його сім’ї є меншими, ніж вартість коштів.

"Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500 грн. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року. Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - розповіли в НАЗК.

Відомо, що службовець не вніс до своєї декларації про доходи інформацію про набуті активи.

У Бюро також зауважили, у 2023 році посадовця Нацполіції було викрито на вимаганні коштів у будівельників. Тоді працівники робили ремонт в оформленій на тещу підозрюваного садибі. Після завершення робіт у будівлі сталось коротке замикання та почалась пожежа. Правоохоронець, не вислухваши аргументів будівельників, поклав усю провину на них та почав вимагати $200 тис. збитків, які сам нарахував.

"Йому інкриміновано декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України)", - резюмують у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: ДБР