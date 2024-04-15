У трьох регіонах викрито посадовців митниць, які вимагали гроші від українських імпортерів
Служба безпеки затримала трьох високопосадовців митниць у містах Київ, Рівне та в Одеській області. Вони вимагали хабарі від підприємців, які імпортують іноземну продукцію на територію України
Про це повідомляє СБУ.
"Фігуранти обклали "даниною" українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.
У Києві затримали заступника начальника одного з митних постів. Він здійснював регулярні "побори" з компаній зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до слідства, фігурант вимагав у підприємців гроші за те, що він не створюватиме штучні перешкоди в процесі митного оформлення іноземних товарів.
"До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який виступав посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі "нагору" одержаних хабарів", - додають у СБУ.
У Рівному оголосили підозру першому заступнику начальника митниці області. Підозрюваний створив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення товарів з-за кордону.
Зазначено, якщо підприємці не сплачували кошти - на них чекали додаткові перевірки вантажів, а також супровідної документації.
У Службі безпеки додають, це стало причиною штучного затягування строків митного контролю, що зривало договірні зобов’язання імпортерів про своєчасну доставку продукції замовникам.
Фото: СБУВ Одеській області викрили начальника одного з митних постів на корупції. Підозрюваний вимагав гроші разом зі злочинним угрупованням, яке він створив. У складі угруповання були декілька підлеглих та митний брокер. Зазначено, що фігуранти вимагали від імпортерів різні суми коштів - вони залежали від виду товарів та їхніх обсягів.
"На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці й двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують в СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 15 квітня Служба безпеки України затримала колишню працівницю Укрпошти, яка під час окупації Ізюма, що на Харківщині, співпрацювала з ворогом і стала очільницею "філії роспошти".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.27 Купівля 39.27Продаж 39.74
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе