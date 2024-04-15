У трьох регіонах викрито посадовців митниць, які вимагали гроші від українських імпортерів

Про це повідомляє СБУ.

"Фігуранти обклали "даниною" українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

У Києві затримали заступника начальника одного з митних постів. Він здійснював регулярні "побори" з компаній зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до слідства, фігурант вимагав у підприємців гроші за те, що він не створюватиме штучні перешкоди в процесі митного оформлення іноземних товарів.

"До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який виступав посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі "нагору" одержаних хабарів", - додають у СБУ.

У Рівному оголосили підозру першому заступнику начальника митниці області. Підозрюваний створив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення товарів з-за кордону.

Зазначено, якщо підприємці не сплачували кошти - на них чекали додаткові перевірки вантажів, а також супровідної документації.

У Службі безпеки додають, це стало причиною штучного затягування строків митного контролю, що зривало договірні зобов’язання імпортерів про своєчасну доставку продукції замовникам.

Фото: СБУ

викрили начальника одного з митних постів на корупції. Підозрюваний вимагав гроші разом зі злочинним угрупованням, яке він створив. У складі угруповання були декілька підлеглих та митний брокер. Зазначено, що фігуранти вимагали від імпортерів різні суми коштів - вони залежали від виду товарів та їхніх обсягів.

"На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці й двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ