Правоохоронці повідомили про підозру трьом спільникам нардепа, який втік з України до Молдови

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За результатами розслідування, встановлено, що депутат незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови.

Відтворюючи хронологію подій слідчі встановили, що спершу депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки перетнув кордон України.

Трьом особам, які допомагали депутату незаконно перетнути кордон, повідомлено про підозру.

Організатор незаконного переправлення та особа, яка доставила депутата до кордону, переховуються, тому їм повідомлено про підозру заочно.

Ще один учасник схеми, який виконував роль провідника, затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб.

За місцями проживання учасників схеми проведено обшуки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.