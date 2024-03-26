Продавали метадон до ЄС: СБУ виманила з-за кордону та затримала наркоторговців, які створили кур'єрську мережу

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед затриманих - троє організаторів наркосиндикату. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було "виведено" на територію України і затримано, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику - метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів України.

Фото: Служба безпеки України

Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

"Щоб перевезти "товар" через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах", - зазначають в СБУ.

Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати "прибуток" у розмірі 10-12 млн грн.

Фото: Служба безпеки України

Але співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.

Фото: Служба безпеки України

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.