Продавали метадон до ЄС: СБУ виманила з-за кордону та затримала наркоторговців, які створили кур'єрську мережу
Служба безпеки України нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до країн ЄС. Сімох наркоторговців затримали в Києві та Запоріжжі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед затриманих - троє організаторів наркосиндикату. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.
Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було "виведено" на територію України і затримано, йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику - метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів України.
Фото: Служба безпеки УкраїниДля його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.
"Щоб перевезти "товар" через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах", - зазначають в СБУ.
Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати "прибуток" у розмірі 10-12 млн грн.
Фото: Служба безпеки України
Але співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.
Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.
Фото: Служба безпеки України
Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- 20 березня повідомлялось, що Євроюст допоміг шведській та іспанській владі арештувати чотирьох підозрюваних, причетних до оптової торгівлі канабісом та іншими наркотиками у Швеції.
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