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За підтримки Євроюсту в Іспанії заарештували оптових торговців наркотиками у Швеції

20 березня, 2024 середа
02:27
Кримінал канабіс

Євроюст допоміг шведській та іспанській владі арештувати чотирьох підозрюваних, причетних до оптової торгівлі канабісом та іншими наркотиками у Швеції

Про це повідомляє Євроюст.

"Євроюст підтримав шведську та іспанську владу в скоординованому арешті чотирьох підозрюваних, причетних до оптової торгівлі та транспортування канабісу та інших заборонених наркотиків. Головний підозрюваний організовував прийом наркотиків у Швеції та їх поширення у Стокгольмі та його околицях. Він був заарештований в Іспанії на підставі європейського ордера на арешт з метою його видачі Швеції", - йдеться у повідомленні.

Євроюст створив координаційний центр для надання допомоги шведській та іспанській владі в обміні інформацією та виконанні європейського ордера на арешт, а також європейських розпоряджень про розслідування.

В обох країнах було проведено обшуки та вилучено різні товари та телекомунікаційне обладнання.

На підставі перехоплення та розшифрування шведською владою зашифрованих повідомлень було встановлено, що у другій половині 2020 року підозрювані перевозили, отримували та зберігали велику кількість канабісу. Також мав місце оборот синтетичного наркотику МДМА.

На прохання шведської влади Євроюст скоординував дії зі своїми колегами в Іспанії, де проживав головний підозрюваний у цій справі.

  • Жителі Чернівецької та Київської областей збували наркотики на території свого регіону. Їхнім організатором став засуджений з Вінниці.
Теги:
Світ
Швеція
Іспанія
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