Продавали трофейну зброю кримінальним клієнтам: в Україні викрили злочинне угруповання

Про це повідомила СБУ.

"СБУ затримала банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки", - зазначають у матеріалі.

П’ятьох підозрюваних було затримано в Сумській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях, а двох організаторів угруповання - у Києві та Львові. Тоді фігуранти хотіли продати партію снайперських гвинтівок виробництва РФ криміналітету.

Згідно з даними слідства, учасники банди моніторили в інтернеті спеціалізовані платформи з продажу різних озброєнь. Там вони і пропонували придбати свій "товар".

Також зазначено, що фігуранти шукали клієнтів завдяки своїм зв’язкам у кримінальному середовищі.

"Після отримання замовлення зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до адресата", - розповідають у СБУ.

Фото: СБУ

Як свідчать наявні дані, угруповання діставало трофейну зброю та боєприпаси насамперед із місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Потім вони зберігали їх у своїх сховках на території власних будинків і місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку сховок фігурантів було вилучено 28 бойових пістолетів, зокрема системи Макарова і ТТ; більш ніж 10 снайперських гвинтівок Драгунова; 3 пістолети-кулемети та майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

"Наразі двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ