Продавали трофейну зброю кримінальним клієнтам: в Україні викрили злочинне угруповання
Служба безпеки й Національна поліція України ліквідували злочинне угруповання, яке підпільно продавало кримінальним клієнтам трофейну зброю, зокрема снайперські гвинтівки й кулемети
Про це повідомила СБУ.
"СБУ затримала банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки", - зазначають у матеріалі.
П’ятьох підозрюваних було затримано в Сумській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях, а двох організаторів угруповання - у Києві та Львові. Тоді фігуранти хотіли продати партію снайперських гвинтівок виробництва РФ криміналітету.
Згідно з даними слідства, учасники банди моніторили в інтернеті спеціалізовані платформи з продажу різних озброєнь. Там вони і пропонували придбати свій "товар".
Також зазначено, що фігуранти шукали клієнтів завдяки своїм зв’язкам у кримінальному середовищі.
"Після отримання замовлення зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до адресата", - розповідають у СБУ.
Фото: СБУЯк свідчать наявні дані, угруповання діставало трофейну зброю та боєприпаси насамперед із місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Потім вони зберігали їх у своїх сховках на території власних будинків і місцевих гаражних кооперативів.
Під час обшуку сховок фігурантів було вилучено 28 бойових пістолетів, зокрема системи Макарова і ТТ; більш ніж 10 снайперських гвинтівок Драгунова; 3 пістолети-кулемети та майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.
"Наразі двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.
Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
- 30 квітня Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти очільників українських спецслужб, зокрема СБУ та ГУР.
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