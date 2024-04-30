Створили фейкові акаунти очільників СБУ та ГУР: у Києві затримали проросійських хакерів
Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти очільників українських спецслужб, зокрема СБУ та ГУР
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що ботоферми проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Правоохоронці затримали двох організаторів, які поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони.
"Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО. Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу", - виявили правоохоронці.
Фото: t.me/SBUkr
Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів у Facebook, Twitter, Instagram Tik-Tok та в російських "Однокласниках" і "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів.
Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.
Фото: t.me/SBUkr
Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.
Таким чином росіяни намагались розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу держави на міжнародній арені.
Фото: t.me/SBUkr
Окрім засобів для підтримки ботоферми у зловмисників вилучили незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.
Фото: t.me/SBUkr
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 квітня повідомлялось, що СБУ в різних регіонах України затримала 4 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та публічно вихваляли президента Росії Володимира Путіна. Серед фігурантів - хакер з Вінниччини, який створив фейкове відеозвернення одного з колишніх очільників ЗСУ.
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