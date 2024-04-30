Створили фейкові акаунти очільників СБУ та ГУР: у Києві затримали проросійських хакерів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що ботоферми проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Правоохоронці затримали двох організаторів, які поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони.

"Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО. Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу", - виявили правоохоронці.

Фото: t.me/SBUkr

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів у Facebook, Twitter, Instagram Tik-Tok та в російських "Однокласниках" і "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів.

Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Фото: t.me/SBUkr

Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.

Таким чином росіяни намагались розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу держави на міжнародній арені.

Фото: t.me/SBUkr

Окрім засобів для підтримки ботоферми у зловмисників вилучили незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Фото: t.me/SBUkr

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.