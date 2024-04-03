В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
СБУ в різних регіонах України затримала 4 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та публічно вихваляли президента Росії Володимира Путіна. Серед фігурантів - хакер з Вінниччини, який створив фейкове відеозвернення одного з колишніх очільників ЗСУ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
На Вінниччині було затримано місцевого хакера. Він створив за допомогою комп’ютерних програм фейкове відеозвернення колишнього високопосадовця Збройних сил, у якому лунали заклики до захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень у Києві. Таке відео затриманий поширив у соціальній мережі TikTok.
"Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави", - пояснюють в СБУ.
Фото: СБУНа Київщині було виявлено ексдепутата Фастівської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ.
Згідно зі слідством, він позиціонував себе "експертом-політологом" і поширював у власному відеоблозі наративи Кремля щодо війни РФ проти України. Водночас встановлено, що затриманий використовував у своїх висловлюваннях цитати Путіна з телеефірів РФ, а поширював такий контент через свій YouTube-канал і сторінки в Telegram, TikTok та Instagram, загальна аудиторія яких сягає понад пів мільйона користувачів.
На Прикарпатті було затримано прихильника депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який очолює прокремлівську "Ліберально-демократичну партію Росії" (ЛДПР).
"Фігурант поширював на власній сторінці в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України. Серед оприлюднених "цитат" були заклики Слуцького щодо повторного наступу на Херсон та захоплення всієї території нашої держави", - розповідають у СБУ.
У Донецькій області кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Краматорська, який у соцмережах РФ героїзував ворога й виправдовував тимчасову окупацію росіян частини східних районів України.
Фото: СБУ"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)", - резюмують у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 квітня СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині.
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