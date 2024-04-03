В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Вінниччині було затримано місцевого хакера. Він створив за допомогою комп’ютерних програм фейкове відеозвернення колишнього високопосадовця Збройних сил, у якому лунали заклики до захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень у Києві. Таке відео затриманий поширив у соціальній мережі TikTok.

"Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави", - пояснюють в СБУ.

Фото: СБУ

Набуло виявлено ексдепутата Фастівської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Згідно зі слідством, він позиціонував себе "експертом-політологом" і поширював у власному відеоблозі наративи Кремля щодо війни РФ проти України. Водночас встановлено, що затриманий використовував у своїх висловлюваннях цитати Путіна з телеефірів РФ, а поширював такий контент через свій YouTube-канал і сторінки в Telegram, TikTok та Instagram, загальна аудиторія яких сягає понад пів мільйона користувачів.

На Прикарпатті було затримано прихильника депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який очолює прокремлівську "Ліберально-демократичну партію Росії" (ЛДПР).

"Фігурант поширював на власній сторінці в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України. Серед оприлюднених "цитат" були заклики Слуцького щодо повторного наступу на Херсон та захоплення всієї території нашої держави", - розповідають у СБУ.

У Донецькій області кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Краматорська, який у соцмережах РФ героїзував ворога й виправдовував тимчасову окупацію росіян частини східних районів України.

Фото: СБУ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)", - резюмують у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.