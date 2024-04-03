Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначено, що після вступу колаборантів до "МВС РФ" росіяни включили їх до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ Росії "Каховський". Відомо, що шість фігурантів обійняли там "керівні посади", а інші працюють у підрозділах "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".

У СБУ зазначають, що колаборанти в лавах російського псевдооргану беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів з метою зламати їхній спротив. Відповідно до інформації слідства, під керівництвом ФСБ підозрювані намагалися розганяти проукраїнські зібрання в Каховці.

"Під час таких "рейдів" рашисти викрадали людей та ув’язнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини. У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами", - додають в СБУ.

Колаборанти також вламувались до помешкань патріотів України й викрадали їхнє приватне майно, зокрема автомобілі й гроші, під виглядом "обшуків".

Водночас фігуранти були залучені до охорони "виборчкомів" під час псевдовиборів президента РФ на ТОТ Херсонщини.

Зазначено, що злочинна діяльність підозрюваних задокументована, а також встановлені їхні основні місця перебування.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); чч. 2, 3 ст. 27 та чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 186 (грабіж); чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)", - резюмують в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.