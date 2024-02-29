Росіяни провели обшуки в будинках 4 кримських татар і мечеті

Про це пише "Кримська солідарність".

Зазначається, що обшуки проходили в будинку активіста Ленура Якубова, в якому перебували його дружина та троє дітей. Також в будинку кримського татарина Ізета Сайфулліна, голови незалежної мусульманської громади "Ескі К'ирим" Ідріса Юрдамова та активіста Шевкета Киямова.

Близько 07:30 обшук у будинку Ідріса Юрдамова завершився, співробітники Центру з протидії екстремізму повезли його до мечеті у місті Старий Крим. Там росіяни також влаштували обшук.

Крім цього, за даними активістів, окупанти відвезли в невідомому напрямку Ленура Якубова.