Росіяни провели обшуки в будинках 4 кримських татар і мечеті
Уранці 29 лютого росіяни в тимчасово окупованому селі Журавки та місті Старий Крим Феодосійського району провели обшуки в будинках 4 кримських татар і мечеті
Про це пише "Кримська солідарність".
Зазначається, що обшуки проходили в будинку активіста Ленура Якубова, в якому перебували його дружина та троє дітей. Також в будинку кримського татарина Ізета Сайфулліна, голови незалежної мусульманської громади "Ескі К'ирим" Ідріса Юрдамова та активіста Шевкета Киямова.
Близько 07:30 обшук у будинку Ідріса Юрдамова завершився, співробітники Центру з протидії екстремізму повезли його до мечеті у місті Старий Крим. Там росіяни також влаштували обшук.
Крім цього, за даними активістів, окупанти відвезли в невідомому напрямку Ленура Якубова.
- Уранці 22 лютого у тимчасово окупованому Джанкої затримали активістку руху "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієву. Так звані правозахисники везуть її до Центру протидії екстремізму.
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