В окупованому Джанкої затримали активістку "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієву

Зазначається, що силовики проводили обшук в будинку активістки. Вони не відповідали на питання, а також не пускали у будинок адвокатів.

Натомість рух "Кримська солідарність" повідомляє, що на вимогу батьків впустити їх в будинок сина, співробітники нічого не відповіли, виштовхнули жінку похилого віку і зачинили ворота, коли свекруха активістки спробувала зайти у двір.

Після обшуку Лутфіє Зудієву везуть до так званого Центру протидії екстремізму.

"Сьогодні о 6-й ранку я прокинувся від тупоту. Подивившись на камеру, я зрозумів, що це співробітники правоохоронних органів. Перестрибнувши через паркан вони відчинили ворота і ввійшли у двір. Вони голосно стукали у двері. Я попросив почекати, бо ми вдягалися. Вони пред'явили ухвалу Київського районного суду, про те, що у нас буде проводиться обстеження. Але практично вони провели обшук, змусили витягувати речі, щоб їх оглянути", - сказав чоловік активістки Сейтасан Чикієв.