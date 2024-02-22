В окупованому Джанкої затримали активістку "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієву
Уранці 22 лютого у тимчасово окупованому Джанкої затримали активістку руху "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієву. Так звані правозахисники везуть її до Центру протидії екстремізму
Про це пише правозахисниця Мумине Салиева.
Зазначається, що силовики проводили обшук в будинку активістки. Вони не відповідали на питання, а також не пускали у будинок адвокатів.
Натомість рух "Кримська солідарність" повідомляє, що на вимогу батьків впустити їх в будинок сина, співробітники нічого не відповіли, виштовхнули жінку похилого віку і зачинили ворота, коли свекруха активістки спробувала зайти у двір.
Після обшуку Лутфіє Зудієву везуть до так званого Центру протидії екстремізму.
"Сьогодні о 6-й ранку я прокинувся від тупоту. Подивившись на камеру, я зрозумів, що це співробітники правоохоронних органів. Перестрибнувши через паркан вони відчинили ворота і ввійшли у двір. Вони голосно стукали у двері. Я попросив почекати, бо ми вдягалися. Вони пред'явили ухвалу Київського районного суду, про те, що у нас буде проводиться обстеження. Але практично вони провели обшук, змусили витягувати речі, щоб їх оглянути", - сказав чоловік активістки Сейтасан Чикієв.
- Раніше агентам партизанського руху "Атеш" стало відомо, що росіяни планують перевезти політв'язнів з тимчасово окупованого Криму на територію Росії
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