Росіяни планують перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ, - рух Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти руху отримали інформацію про те, що росіяни мають намір найближчими днями перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ. Переміщення відбуватиметься у спецвагонах у складі пасажирського потягу Севастополь - Москва.

"Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський", перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів і двох офіцерів. Інформацію вже передано в потрібні руки", - розповіли партизани.

Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові триває боротьба з окупантами.

"Рашисти панікують, що не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка, через велике повстання на території самого півострова за участю патріотично налаштованих українців і противників путінського режиму", - пояснюють таке рішення окупантів партизани.