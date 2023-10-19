Росіяни планують перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ, - рух Атеш
Агентам партизанського руху "Атеш" стало відомо, що росіяни планують перевезти політв'язнів з тимчасово окупованого Криму на територію Росії
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти руху отримали інформацію про те, що росіяни мають намір найближчими днями перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ. Переміщення відбуватиметься у спецвагонах у складі пасажирського потягу Севастополь - Москва.
"Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський", перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів і двох офіцерів. Інформацію вже передано в потрібні руки", - розповіли партизани.
Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові триває боротьба з окупантами.
"Рашисти панікують, що не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка, через велике повстання на території самого півострова за участю патріотично налаштованих українців і противників путінського режиму", - пояснюють таке рішення окупантів партизани.
- Голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у етері Еспресо повідомив, що у тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
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