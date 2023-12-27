У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
Загалом зафіксовано 305 політичних в’язнів і переслідуваних
Про це повідомили в Кримськотатарському ресурсному центрі (КРЦ).
За даними КРЦ, загалом зафіксовано 305 політичних в’язнів і переслідуваних за кримінальними справами за період окупації Криму, 205 із них – представники кримськотатарського народу.
Засуджені та відбувають покарання у колонії - 150 осіб (99 з них – кримські татари); мають обмеження чи випробувальний термін - 34 (20 – кримські татари); у СІЗО - 34 (25 – кримські татари); звільнено - 54 (34 – кримські татари); переслідуються - 33 (27 – кримські татари).
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