СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням зібрані докази свідчать, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Пасічник активно співпрацює з російськими військовими: координував наступи на Луганщині, передавав дані про позиції ЗСУ, допомагав із плануванням атак, забезпечував окупантів транспортом, технікою, зброєю, зв’язком і логістикою.

"Задокументовано, що під час кровопролитних бойових дій на території Луганської області Пасічник проводив з представниками командування ЗС РФ координаційні наради, погоджував з ними плани наступальних операцій, надавав ворогу інформацію про розташування в області підрозділів ЗСУ, спільно з окупантами розробляв тактичні завдання щодо ураження цілей на території Луганщини – в районі Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної та інших населених пунктів", - розповіли у пресслужбі.

Там додали, що Пасічник продовжує системне постачання матеріально-технічних ресурсів підрозділам окупаційної армії, які воюють проти України.

Пасічнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.