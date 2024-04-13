СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна
Місцевий житель Херсона організовував разом з ворожими спецслужбами замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. СБУ запобігла злочину
Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише "Дзеркало тижня".
"Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив Малюк.
Зазначається, що з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Підозрюваний безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці очільника ОВА.
Малюк наголосив, що все це вдалося задокументувати. Місцевого жителя затримали на стадії завершеного замаху. Натомість ворожий дрон, шляхом українських РЕБів, посадили своєчасно.
- Представники українського громадянського суспільства звернулися до різних гілок влади із закликом негайно припинити переслідувати громадських активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе