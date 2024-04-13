СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише "Дзеркало тижня".

"Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив Малюк.

Зазначається, що з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Підозрюваний безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці очільника ОВА.

Малюк наголосив, що все це вдалося задокументувати. Місцевого жителя затримали на стадії завершеного замаху. Натомість ворожий дрон, шляхом українських РЕБів, посадили своєчасно.