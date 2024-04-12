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Громадськість закликала владу припинити переслідувати громадських активістів, журналістів, – звернення 

12 квітня, 2024 п'ятниця
22:42
Суспільство свобода слова преса

Представники українського громадянського суспільства звернулися до різних гілок влади із закликом негайно припинити переслідувати громадських активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією

Відповідне звернення опублікували на сайті Центру прав людини ZMINA.

У документі представники українського громадянського суспільства констатували небезпечну тенденцію щодо переслідування органами правопорядку антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів в Україні, зокрема, в контексті діяльності Збройних Сил України та кампанії з мобілізації.

У зверненні нагадали про останні резонансні події, пов'язані з діяльністю антикорупційних активістів і журналістів-розслідувачів. Зокрема, про обшук 10 квітня в голови правління Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) і чинного військовослужбовця Нацгвардії Дмитра Булаха. Ініціатори звернення вважають, що відкриття кримінального провадження проти Булаха після його мобілізації з обвинуваченням у зловживанні при прийомі на військову службу можна розглядати як імовірну помсту за його діяльність з боку проросійських сил або місцевих корупціонерів, здійснену руками українських органів правопорядку. 

У зверненні згадують і інші випадки переслідування або спроб дискредитації антикорупційних активістів і журналістів-розслідувачів, частина з яких відбуваються в контексті мобілізації та військової служби. Як-от випадки переслідування голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, журналіста-розслідувача “Слідство Інфо” Євгенія Шульгата, журналіста-розслідувача проєкту “Наші Гроші” Юрія Ніколова, редакції антикорупційних розслідувань Bihus.Info, головного редактора руху "Чесно" Олександра Саліженка й інших.

"Викликає занепокоєння також публічна кампанія, спрямована на прицільну дискредитацію активістів, які викривають корупційні схеми, наявність російського громадянства у посадовців та їхнє надмірне збагачення. У своїй риториці проти антикорупціонерів і журналістів-розслідувачів органи правопорядку порушують презумпцію невинуватості та маніпулюють особливо чутливою для суспільства тематикою про мобілізацію чи службу у силах безпеки й оборони України", – зазначають представники громадянського суспільства. 

Вони наголошують, що це є неприпустимим, оскільки в такий спосіб зміщують фокус суспільної уваги з фігурантів антикорупційних розслідувань на тих, хто проводить ці розслідування, дискредитуючи їхню діяльність та нівелюючи результати розслідувань. Окрім того, це дискредитує Україну та міжнародному рівні й підіграє російській пропаганді в поширенні наративу про недемократичну країну.

Ініціатори звернення вважають, що:

  • Президент України Володимир Зеленський – має публічно засудити практику переслідування і дискредитації представників медіа та громадянського суспільства, яка розгортається, зокрема, в контексті мобілізації і діяльності сил оборони.

  • Представники органів державної влади, місцевого самоврядування – повинні негайно припинити переслідувати громадських активістів, журналістів, зокрема із використанням органів комплектування сил оборони і безпеки (ТЦК). Такі дії є незаконним перевищенням службових повноважень, вони порушують Конституцію України і права людини.

  • Представники органів слідства  (зокрема, СБУ, ДБР, Національна поліція) – мають припинити використовувати свої повноваження щодо розслідування злочинів, проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій як спосіб переслідування громадських активістів та журналістів в інтересах окремих політиків або посадових осіб. Такі дії суперечать завданню кримінального процесу – неупередженому слідству – і є спробами покарати невинуватих осіб і піддати їх невиправданому процесуальному примусу, а також порушують засади кримінального провадження. Також компетентні органи мають розслідувати всі згадані випадки зловживань з боку посадових осіб і притягнути винних до відповідальності. Якщо цього не буде зроблено, ми розцінюємо таку позицію як зелене світло від влади на продовження таких дій.

  • Органи прокуратури України – у межах процесуального керівництва в кримінальних провадженнях мають звертати особливу увагу на дії слідства щодо активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією. Прокурори повинні запобігати використанню органами слідства своїх повноважень для переслідування громадських активістів і журналістів.

  • Судді – мають звертати особливу увагу на законність дій слідства вже на етапі розгляду клопотань правоохоронців про проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно антикорупційних активістів та журналістів. Ця категорія людей є важливою частиною громадянського суспільства при викритті корупції, висвітленні зловживань та інших незаконних дій посадових осіб.  

Звернення підтримали кілька десятків організацій, зокрема Центр прав людини ZMINA, Центр протидії корупції, Медійна ініціатива за права людини, Український інститут з прав людини, ГО “Детектор медіа”, Інститут масової інформації, Кримська правозахисна група, Рух ЧЕСНО, Українська Гельсінська спілка з прав людини та інші. Серед індивідуальних підписантів: Сергій Стерненко,  Марина Хромих, Тетяна Печончик, Максим Кицюк, Олексій Ковжун, Андрій Кулібаба, Софія Лапіна, Наталія Соколенко, Андрій Сухоруков

Теги:
Україна
журналісти
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