Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство До керівника Харківського антикорупційного центру прийшли з обшуками

До керівника Харківського антикорупційного центру прийшли з обшуками

10 квітня, 2024 середа
23:16
Суспільство Дмитро Булах

Представники Державного бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який є військовослужбовцем Нацгвардії

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Харківський антикорупційний центр.

"Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання й вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби", зазначено в повідомленні. У ХАЦ також наголосили, що з обшуками прийшли не в командування військової частини, а додому до Булаха.

Інформацію про обшук підтвердив на своїй facebook-сторінці й Дмитро Булах.

"Так, обшук. Я без телефону, його вилучили. Більше нічого не знайшли. Та і не могли знайти, власне. Ухвала – дічь. Це очевидне замовлення. Рили, хлопці, рили і нарили одне велике ніх*я", – написав він.

Дмитро додав, що раніше, 2022 року, йому вручали "політичну" повістку, про що він змовчав.

"Сприймаємо це як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України. Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем "Слідство.інфо" Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху "Чесно" Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові", – заявили у ХАЦ.

У Харківському антикорупційному центрі також нагадали, що Дмитро Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року та проходить службу в одній з частин Нацгвардії України. При цьому, за його словами, влітку 2022 року йому вручали повістку "зі зловживанням системою мобілізації і рекрутингу".

Окрім того, за інформацією ХАЦ, восени 2023 року Дмитро Булах помітив за собою "хвости". Він стверджує, що близько десятка різних машин на оперативних номерах з'являлися за різними адресами, де він перебував. 

  • Журналісти "Слідства.Інфо" 5 квітня оприлюднили розслідування. Вони виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Утім дружина Вітюка, за даними його декларації, придбала її майже вдвічі дешевше.

  • 6 квітня Слідство.Інфо заявило, що Служба безпеки України могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. 

  • 9 квітня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що відсторонив Вітюка від виконання обов'язків після розслідування Слідство.Інфо
Теги:
Харків
СБУ
ДБР
Читайте також:
Верховна Рада
10 квітня, 2024 середа
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
23:56
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
ПСЖ програв "Барселоні", "Атлетико" обіграв "Борусію" у Лізі чемпіонів: результати усіх матчів 10 квітня
23:54
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила кілька груп дронів по Україні в ніч проти 11 квітня
23:06
Дмитро Лазуткін
Речником Міноборони став лауреат Шевченківської премії Дмитро Лазуткін
22:55
Фейк, Росія
"Азов" відмовився вирушати під Часів Яр": російські фейки і маніпуляції за 10 квітня
22:29
кримінальні справи
Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту
22:29
Микола Стеценко
"Військком сказав купити чотири пікапи, щоб мене відпустили": ексфутболіст "Зорі" розповів, як його мобілізували
22:11
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Росія вдарила по Одещині балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка, кількість поранених зросла
22:03
конгрес США
Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні
21:43
Мелітополь
Окупанти й місцеві колаборанти масово привласнюють житло мелітопольців, - голова Запорізької ОВА
21:19
Війна з Росією
Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"
21:16
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську двоє поранених і зруйновано поліклініку
21:15
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара
21:04
Ексклюзив
Перемога України
Професор Гарань: в перемогу вірять 83% опитаних українців, проте часові рамки зміщуються
21:02
ЄС - Україна
ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ
21:00
Вибух у Криму
Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"
20:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це неповага, що людей забирають невідомо на скільки, - нардеп Княжицький
20:33
Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Аналіз мобілізаційного законопроєкту та чим допоможуть Україні запчастини для систем ППО Hawk. Колонка Сергія Згурця
20:27
Володимир Зеленський
"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України
20:16
Джо Байден
Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні
20:08
Ісмаїл Ганія
Лідер ХАМАС заявив про загибель внаслідок ударів по Газі трьох його синів
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Фільми на час Великого Посту
19:56
OPINION
Віталій Портников
Трамп послав Кемерона з допомогою Україні
19:50
Ексклюзив
відкриття рекрутингового центру у Львові
"Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук
19:42
Оновлено
СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів"
СБУ 10 квітня оголосила про затримання екснардепа "Партії регіонів". Розслідувачі з'ясували, що він ще з лютого перебуває під домашнім арештом
19:38
Новини компаній
Люди-Титани: гурт KOZAK SYSTEM спільно з БФ "МХП-Громаді" продовжать тур військовими госпіталями
19:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону
19:27
Жінки в ЗСУ
На фронті за добу відбулось 47 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 17 атак на Бахмутському напрямку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 777-го дня війни: росіяни втрачають позиції біля Кремінної, а в тимчасово окупованому Криму знищено ворожий вертоліт Ка-27
18:49
Оновлено
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
18:44
Шахтар
В УЄФА пояснили, як представник України може оминути кваліфікацію за нового формату ЛЧ
18:36
Канада
ФСБ у Канаді намагається завербувати агентів у середовищі іммігрантів з Росії та колишніх республік СРСР, - ГУР
18:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:51
Ексклюзив
Молдова
Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV