До керівника Харківського антикорупційного центру прийшли з обшуками

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Харківський антикорупційний центр.

"Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання й вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби", зазначено в повідомленні. У ХАЦ також наголосили, що з обшуками прийшли не в командування військової частини, а додому до Булаха.

Інформацію про обшук підтвердив на своїй facebook-сторінці й Дмитро Булах.

"Так, обшук. Я без телефону, його вилучили. Більше нічого не знайшли. Та і не могли знайти, власне. Ухвала – дічь. Це очевидне замовлення. Рили, хлопці, рили і нарили одне велике ніх*я", – написав він.

Дмитро додав, що раніше, 2022 року, йому вручали "політичну" повістку, про що він змовчав.

"Сприймаємо це як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України. Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем "Слідство.інфо" Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху "Чесно" Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові", – заявили у ХАЦ.

У Харківському антикорупційному центрі також нагадали, що Дмитро Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року та проходить службу в одній з частин Нацгвардії України. При цьому, за його словами, влітку 2022 року йому вручали повістку "зі зловживанням системою мобілізації і рекрутингу".

Окрім того, за інформацією ХАЦ, восени 2023 року Дмитро Булах помітив за собою "хвости". Він стверджує, що близько десятка різних машин на оперативних номерах з'являлися за різними адресами, де він перебував.