СБУ використала військкомат як помсту проти журналіста через розслідування, - Слідство.Інфо

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначається, що 1 квітня до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Саме він працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке вийшло 4 квітня.

"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя", - сказав журналіст.

Фото: slidstvo.info

Журналіст зафіксував спілкування з військовими на камеру - це дозволило ідентифікувати їх. Уточнюється, що представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста ввечері о 21:15.

"У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки", - пишуть журналісти.

Крім цього, журналісти дістали відео з камери спостережень. Видно, що о 21:08 журналіст заходить у торговельний центр. Уже за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК, разом з ними чоловік у цивільному одязі. Журналісти вважають, що людина у цивільному давала вказівки співробітникам ТЦК.

Поки журналіст перебував у супермаркеті, чоловік у цивільному ходив біля кас, а потім швидко повернувся до військових. Він активно жестикулював, показуючи військовим у різні боки та залишив торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста.

"З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", - йдеться у повідомленні.

Натомість журналісти ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК. Один з них - Олександр. Він підтвердив, що працює саме у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився. Так само відреагував і його колега Сергій, який був з ним увечері 1 квітня. Військовослужбовці не погодилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку. Проте джерела журналістів з'ясували, що то міг бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка та працює у департаменті кібербезпеки СБУ.

Фото: slidstvo.info

"Оприлюднені знахідки агенція "Слідство.Інфо" планує передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності", - додали журналісти.

Що передувало

Раніше журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, дружина Вітюка є власницею квартири в будинку преміумкласу площею 195 квадратних метрів.

Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

За підрахунками журналістів, Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Водночас у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Пізніше Вітюк прокоментував цю ситуацію та заявив, що коментарі з цього приводу він надасть "трошки згодом".