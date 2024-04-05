У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо

Про це йдеться у розслідування "Слідства.Інфо".

Зазначається, що вже під час повномасштабного вторгнення, у грудні 2023-го, дружина очільника департаменту кібербезпеки Юлія Вітюк стала власницею квартири в будинку преміумкласу. Комплекс розташований у Печерському районі, де, зокрема, дружина й придбала квартиру площею 195 квадратних метрів.

Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

"Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі", - зазначили журналісти.

У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Редакція пояснює, що має декларацію Вітюка, яку він подав у березні, однак, у день публікації розслідування вона зникла з сайту НАЗК. З декларацій за попередні роки, які також є у розпорядженні редакції, вдалося дізнатися, що у 2021 році річна зарплата Вітюка становила трохи понад 700 тис. грн. Тоді посадовець працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля Вітюк у документі не вказує. Посаду керівника департаменту він отримав у листопаді того ж року.

За 6 діб до повномасштабного вторгнення Юлія Вітюк зареєструвала ФОП і за неповний 2022 рік змогла заробити майже 9,5 млн грн.

У 2023 році дружина Вітюка заробила понад 13 млн грн. Тобто її щомісячний прибуток складає понад мільйон гривень.

Головний вид діяльності ФОП дружини топового працівника СБУ — сфера права. Утім журналісти кажуть, що жодної інформації про її клієнтів, або послуги, які вона надає, у відкритому доступі немає.

"Слідство.Інфо" зателефонувало Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, який дозволив жінці придбати елітну нерухомість у центрі Києва. Жінка відмовилася обговорювати цю тему.

Натомість мати Іллі Вітюка — Наталія — не має бізнесу, проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка має квартиру на Дніпровській набережній. Двокімнатну оселю, площею 85 квадратів у ЖК на лівому березі Києва, Наталія Вітюк придбала у 2013 році. Нині вартість подібної на ринку — $177 тис. Саме тут, згідно з деклараціями посадовця СБУ, жив Вітюк з родиною у 2021-му та 2022-му.

Також мати Вітюка має житло у парковому комплексі майже в середмісті Києва. Площа оселі - півсотні квадратів, які у цьому ЖК коштують приблизно $100 тис.

Отже, загальна вартість лише київських квартир матері Вітюка становить понад 4 млн грн, якщо рахувати по курсу на момент придбання.

Ілля Вітюк на звʼязок з редакцією "Слідства.Інфо" не вийшов, кажуть журналісти.

На офіційний запит у СБУ із переліком детальних запитань щодо майнового стану посадовця відповіли:

"Дружина І. Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір — відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади, як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість".