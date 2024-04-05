У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо
Журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю
Про це йдеться у розслідування "Слідства.Інфо".
Зазначається, що вже під час повномасштабного вторгнення, у грудні 2023-го, дружина очільника департаменту кібербезпеки Юлія Вітюк стала власницею квартири в будинку преміумкласу. Комплекс розташований у Печерському районі, де, зокрема, дружина й придбала квартиру площею 195 квадратних метрів.
Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.
"Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі", - зазначили журналісти.
У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.
Редакція пояснює, що має декларацію Вітюка, яку він подав у березні, однак, у день публікації розслідування вона зникла з сайту НАЗК. З декларацій за попередні роки, які також є у розпорядженні редакції, вдалося дізнатися, що у 2021 році річна зарплата Вітюка становила трохи понад 700 тис. грн. Тоді посадовець працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля Вітюк у документі не вказує. Посаду керівника департаменту він отримав у листопаді того ж року.
За 6 діб до повномасштабного вторгнення Юлія Вітюк зареєструвала ФОП і за неповний 2022 рік змогла заробити майже 9,5 млн грн.
У 2023 році дружина Вітюка заробила понад 13 млн грн. Тобто її щомісячний прибуток складає понад мільйон гривень.
Головний вид діяльності ФОП дружини топового працівника СБУ — сфера права. Утім журналісти кажуть, що жодної інформації про її клієнтів, або послуги, які вона надає, у відкритому доступі немає.
"Слідство.Інфо" зателефонувало Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, який дозволив жінці придбати елітну нерухомість у центрі Києва. Жінка відмовилася обговорювати цю тему.
Натомість мати Іллі Вітюка — Наталія — не має бізнесу, проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка має квартиру на Дніпровській набережній. Двокімнатну оселю, площею 85 квадратів у ЖК на лівому березі Києва, Наталія Вітюк придбала у 2013 році. Нині вартість подібної на ринку — $177 тис. Саме тут, згідно з деклараціями посадовця СБУ, жив Вітюк з родиною у 2021-му та 2022-му.
Також мати Вітюка має житло у парковому комплексі майже в середмісті Києва. Площа оселі - півсотні квадратів, які у цьому ЖК коштують приблизно $100 тис.
Отже, загальна вартість лише київських квартир матері Вітюка становить понад 4 млн грн, якщо рахувати по курсу на момент придбання.
Ілля Вітюк на звʼязок з редакцією "Слідства.Інфо" не вийшов, кажуть журналісти.
На офіційний запит у СБУ із переліком детальних запитань щодо майнового стану посадовця відповіли:
"Дружина І. Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір — відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади, як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість".
- Напередодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський також оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Доходи президента та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 423 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 455 972 грн.
- Наступним декларацію подав Київський міський голова Віталій Кличко, згідно з якою єдиним його доходом за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації - 1 003 636 гривень.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
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