Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо

У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо

5 квітня, 2024 п'ятниця
11:27
Суспільство Ілля Вітюк

Журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю

Про це йдеться у розслідування "Слідства.Інфо".

Зазначається, що вже під час повномасштабного вторгнення, у грудні 2023-го, дружина очільника департаменту кібербезпеки Юлія Вітюк стала власницею квартири в будинку преміумкласу. Комплекс розташований у Печерському районі, де, зокрема, дружина й придбала квартиру площею 195 квадратних метрів.

Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

"Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі", - зазначили журналісти.

У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Редакція пояснює, що має декларацію Вітюка, яку він подав у березні, однак, у день публікації розслідування вона зникла з сайту НАЗК. З декларацій за попередні роки, які також є у розпорядженні редакції, вдалося дізнатися, що у 2021 році річна зарплата Вітюка становила трохи понад 700 тис. грн. Тоді посадовець працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля Вітюк у документі не вказує. Посаду керівника департаменту він отримав у листопаді того ж року.

За 6 діб до повномасштабного вторгнення Юлія Вітюк зареєструвала ФОП і за неповний 2022 рік змогла заробити майже 9,5 млн грн.

У 2023 році дружина Вітюка заробила понад 13 млн грн. Тобто її щомісячний прибуток складає понад мільйон гривень.

Головний вид діяльності ФОП дружини топового працівника СБУ — сфера права. Утім журналісти кажуть, що жодної інформації про її клієнтів, або послуги, які вона надає, у відкритому доступі немає.

"Слідство.Інфо" зателефонувало Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, який дозволив жінці придбати елітну нерухомість у центрі Києва. Жінка відмовилася обговорювати цю тему.

Натомість мати Іллі Вітюка — Наталія — не має бізнесу, проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка має квартиру на Дніпровській набережній. Двокімнатну оселю, площею 85 квадратів у ЖК на лівому березі Києва, Наталія Вітюк придбала у 2013 році. Нині вартість подібної на ринку — $177 тис. Саме тут, згідно з деклараціями посадовця СБУ, жив Вітюк з родиною у 2021-му та 2022-му.

Також мати Вітюка має житло у парковому комплексі майже в середмісті Києва. Площа оселі - півсотні квадратів, які у цьому ЖК коштують приблизно $100 тис.

Отже, загальна вартість лише київських квартир матері Вітюка становить понад 4 млн грн, якщо рахувати по курсу на момент придбання.

Ілля Вітюк на звʼязок з редакцією "Слідства.Інфо" не вийшов, кажуть журналісти.

На офіційний запит у СБУ із переліком детальних запитань щодо майнового стану посадовця відповіли:
"Дружина І. Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір — відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади, як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість".

  • Напередодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський також оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Доходи президента та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 423 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 455 972 грн.
  • Наступним декларацію подав Київський міський голова Віталій Кличко, згідно з якою єдиним його  доходом за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації - 1 003 636 гривень.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
Теги:
Україна
СБУ
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
3 квітня, 2024 середа
Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті
Папа Римський Франциск
3 квітня, 2024 середа
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.39
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
11:34
електроенергія, шахеди
На півдні ворожий дрон пошкодив високовольтну підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 5 квітня
11:30
Віталій Козловський
Віталій Козловський уперше став батьком і розповів, як назвали сина
11:19
суд
Катував людей у морозильних камерах у Гостомелі: в Україні судитимуть офіцера росгвардії
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли буде наступ на Харків, НАТО не запросить Україну влітку, Зінченко готовий покинути "Арсенал" заради ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 5 квітня
10:55
На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук
Нищук анонсував, що квитки в театр можна буде купувати через Дію
10:45
Сі Цзіньпін літак
Microsoft: Китай використовуватиме ШІ, щоб зірвати вибори в США, Південній Кореї та Індії
10:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів про нічну атаку на три військові аеродроми РФ
10:31
Шмигаль зустрівся з прем'єркою Литви Шимоніте: обговорять євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів
10:28
Укрзалізниця планує запустити "сімейні вагони"
10:28
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни зранку вдарили по Херсону: троє постраждалих, є пошкодження
10:26
Тімоті Снайдер
"Має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку": Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити
10:20
СБУ затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:16
Нова Зеландія
Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці
10:11
Ірина Верещук
В уряді обговорюють спрощення вступу до вишів абітурієнтів із ТОТ: подробиці
10:09
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті, - NYT
10:04
OPINION
Ігор Луценко
Чому не брати до війська старших, хто добровільно на те згоден?
09:53
Португалія
Новий уряд Португалії підтримує вступ України до ЄС
09:36
без світла, свічка блекаут
"Ми не знаємо планів ворога": Міненерго оцінило ймовірність блекаутів по всій Україні
09:28
Сергій Шефір
"Категорично не згоден": Сергій Шефір прокоментував заяви брата про прагнення "дружити з Росією"
09:26
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни посилюють заходи паспортизації: головред видання "Мост" про нові правила перебування на ТОТ Херсонщини
09:15
Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранили п’ятьох цивільних, серед них підліток
09:08
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"Стали розмінною монетою": голова Червоного хреста Білорусі прокоментував участь режиму Лукашенка у викраденні українських дітей з окупації
09:03
Оновлено
На фото: Кіноринок Каннського кінофестивалю
Організатори кіноринку Каннського кінофестивалю заявили, що не підтверджували участь російського фільму "Брат 3"
08:56
Олександр Онищенко
"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Оніщенка до 15 років тюрми
08:38
Оновлено
ППО NASAMS
Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження в Харкові та Запорізькому районі
08:19
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
На окупованій Луганщині росіяни вигадують нові механізми для мобілізації, - керівник Сєверодонецької МВЦА
08:11
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина веде переговори щодо купівлі газу в Ірані
08:10
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Слідком оприлюднив дані з телефонів підозрюваних, які, ймовірно, здійснили теракт під Москвою: кажуть про причетність до війни в Україні
08:00
Огляд
Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere
NAVI - чемпіони світу. Як Україна стала одним із лідерів у кіберспорті, звідки там мільйони та скільки заробляють найкращі гравці. Пояснюємо
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Дивні метаморфози Вікторії Спартц
07:49
Оновлено
обстріл, ППО
РФ заявила про масовану атаку БПЛА: на Ростовщині нібито збили майже 50 дронів
07:48
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини
07:27
Оновлено
Тайвань, землетрус
На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: кількість загиблих зросла до 10, понад 1000 постраждалих
07:18
OPINION
Микола Княжицький
Мирон Сич завжди присвячував себе українській справі, - Микола Княжицький
07:10
США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters
07:05
ЗСУ. ППО
Нічна атака РФ: українські сили ППО знищили усі 13 "шахедів"
06:56
Рада безпеки ООН
США очікують, що РФ підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі
06:37
Після розмови з Байденом Нетаньягу дозволив збільшити постачання гуманітарної допомоги до Гази
06:36
санкції проти рф
Японія заборонила експорт до Росії 164 категорій товарів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV