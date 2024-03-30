Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік

Про це йдеться у тексті декларації.

Згідно з текстом декларації, єдиним доходом Кличка за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації - 1 003 636 гривень. Водночас на його банківських рахунках знаходиться 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро.

Зокрема, столичний міський голова вніс готівкові заощадження у розмірі 209 400 гривень, 52 000 доларів та 68 300 євро, а 150 тисяч доларів та 2 200 000 євро він позичив своєму братові Володимиру Кличку.

Об'єкти нерухомості

Кличко, згідно з декларацією, володіє квартирою загальною прощею 251,8 м² у Києві, але зареєстрований у квартирі брата загальною прощею 43,6 м² у Києві.

Також міський голова володіє будинком відпочинку загальною прощею 785,5 м² та користується земельною ділянкою - 2500 м² - у селі Лютіж Київської області.

Транспортні засоби

Згідно з декларацією, Кличко володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску.

Крім того, він безплатно користується трьома автомобілями, які орендує його брат: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota Sequoia 2014 року випуску.

Дорогоцінності та корпоративні права

Серед дорогоцінностей Кличко задекларував:

антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co),

сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc);

рояль (Yamaha).

Згідно з декларацією, Кличко також володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: "Благодійний фонд Майбутній Київ" та Благодійний фонд "Фонд Кличка".