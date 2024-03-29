Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Згідно з декларацією, доходи Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.
Переважно дохід сім'ї президента складався із заробітної плати, банківських відсотків та доходу від здачі в оренду нерухомості. Загальна сума становить 4 мільйони 967 тисяч 036 гривень.
Як зазначили у пресслужбі Офісу президента, зростання доходів порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню орендних платежів.
Залишок коштів у сім'ї Володимира Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони 800 тисяч гривень.
Інших суттєвих змін в активах, нерухомості, транспортних засобах тощо у 2023 році не відбулося.
- 29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова.
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