Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Згідно з декларацією, доходи Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Переважно дохід сім'ї президента складався із заробітної плати, банківських відсотків та доходу від здачі в оренду нерухомості. Загальна сума становить 4 мільйони 967 тисяч 036 гривень.

Як зазначили у пресслужбі Офісу президента, зростання доходів порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню орендних платежів.

Залишок коштів у сім'ї Володимира Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони 800 тисяч гривень.

Інших суттєвих змін в активах, нерухомості, транспортних засобах тощо у 2023 році не відбулося.