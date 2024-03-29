Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента

Відповідні укази №203/2024 та №205/2024 опубліковані на сайті ОП.

"Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади заступника керівника Офісу президента України. Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указах.

Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру, про що зазначено в указах №204/2024 і №206/2024.

Олексій Дніпров став заступником керівника ОП у 2021 році. У 2013 році він обіймав посаду заступника міністра освіти і науки України. З 2015 Дніпров був заступником очільника Адміністрації президента України Петра Порошенка, а з 2016 року по 2021 - керівником Апарату адміністрації президента.

Андрій Смирнов обійняв посаду заступника керівника ОП у 2019 році й відповідав за питання правової політики, а також правоохоронних і судових систем. Водночас він працював над створенням для РФ міжнародного трибуналу.