Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента
Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова
Відповідні укази №203/2024 та №205/2024 опубліковані на сайті ОП.
"Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади заступника керівника Офісу президента України. Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указах.
Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру, про що зазначено в указах №204/2024 і №206/2024.
Олексій Дніпров став заступником керівника ОП у 2021 році. У 2013 році він обіймав посаду заступника міністра освіти і науки України. З 2015 Дніпров був заступником очільника Адміністрації президента України Петра Порошенка, а з 2016 року по 2021 - керівником Апарату адміністрації президента.
Андрій Смирнов обійняв посаду заступника керівника ОП у 2019 році й відповідав за питання правової політики, а також правоохоронних і судових систем. Водночас він працював над створенням для РФ міжнародного трибуналу.
- 26 березня Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе