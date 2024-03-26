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Данілова звільнено: Зеленський змінив секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України
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