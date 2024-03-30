Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи за 2023 рік
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік
Про це йдеться у тексті декларації.
Згідно з декларацією, за рік очільник уряду заробив 974 845 гривень. Ці кошти Шмигаль отримав зі своєї заробітної плати. Інших джерел доходу він не задекларував.
Водночас його дружина Катерина отримала понад 7,8 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності та ще 32 600 гривень пенсійних виплат у зв'язку з інвалідністю.
На його банківських рахунках є 74 756 гривень, а ще 140 тисяч доларів він зберігає готівкою.
Катерина Шмигаль має на рахунках у різних банках загалом понад 154 тисячі гривень. Ще 42 тисячі гривень та 212 тисяч доларів вона має готівкою.
Об'єкти нерухомості
Спільно з дружиною Шмигаль володіє житловим будинком у Львові площею понад 215 м².
Зокрема, як вказано у декларації, український прем'єр має у власності земельну ділянку загальною площею 2200 м². Його дружина також має кілька земельних ділянок, гараж та ще одне нежитлове приміщення.
Транспортні засоби
Згідно з декларацією, сім'я Шмигалів також має автомобіль Land Rover 2016 року випуску, власницею якого вказана дружина прем'єра.
Цінних речей очільник уряду не задекларував.
- Напередодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський також оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Доходи президента та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 423 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 455 972 грн.
- Наступним декларацію подав Київський міський голова Віталій Кличко, згідно з якою єдиним його доходом за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації - 1 003 636 гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе