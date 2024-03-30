Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи за 2023 рік

Про це йдеться у тексті декларації.

Згідно з декларацією, за рік очільник уряду заробив 974 845 гривень. Ці кошти Шмигаль отримав зі своєї заробітної плати. Інших джерел доходу він не задекларував.

Водночас його дружина Катерина отримала понад 7,8 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності та ще 32 600 гривень пенсійних виплат у зв'язку з інвалідністю.

На його банківських рахунках є 74 756 гривень, а ще 140 тисяч доларів він зберігає готівкою.

Катерина Шмигаль має на рахунках у різних банках загалом понад 154 тисячі гривень. Ще 42 тисячі гривень та 212 тисяч доларів вона має готівкою.

Об'єкти нерухомості

Спільно з дружиною Шмигаль володіє житловим будинком у Львові площею понад 215 м².

Зокрема, як вказано у декларації, український прем'єр має у власності земельну ділянку загальною площею 2200 м². Його дружина також має кілька земельних ділянок, гараж та ще одне нежитлове приміщення.

Транспортні засоби

Згідно з декларацією, сім'я Шмигалів також має автомобіль Land Rover 2016 року випуску, власницею якого вказана дружина прем'єра.

Цінних речей очільник уряду не задекларував.